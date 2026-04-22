Cevdet Yılmaz\'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Temelli'de, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterindeki personele ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun. Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir." ifadelerini kullandı.
