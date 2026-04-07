Cevdet Yılmaz'dan terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin, "Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislere yönelik silahlı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Olaya anında müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, çatışmada hafif yaralanan iki polisimize Allah'tan şifa diliyorum. Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz."