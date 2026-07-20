Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatih Merkez Kütüphanesi\'ni ziyaret etti
20.07.2026 14:52  Güncelleme: 14:55
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve eğitim yatırımlarını takdirle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatih Merkez Kütüphanesi'ni gezdi. Yılmaz, ders çalışan öğrencilerle sohbet etti ve kütüphanenin işleyişi hakkında bilgi aldı. Öte yandan, Fatih Belediyesi'nin tarihi ve kültürel mirası koruyan çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un farklı ilçelerinden binlerce öğrenciyi ağırlayan Fatih Merkez Kütüphanesi'ni gezdi. Yılmaz, ders çalışan öğrencilerle sohbet etti ve kütüphanenin işleyişi hakkında bilgi aldı. Yılmaz'ın ziyaretine, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'da eşlik etti ve Yılmaz'a, eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, eğitim yatırımlarını da takdirle karşıladığını belirtti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fatih Belediyesi'nin tarihi ve kültürel mirası koruyan çalışmalarının yanı sıra gençlere yönelik eğitim yatırımlarını da takdirle karşıladığını belirterek, Başkan Turan'a ve belediye personeline çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, Fatih Merkez Kütüphanesi'nin gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştıran ve başarı yolculuklarına katkı sunan önemli bir eğitim merkezi haline geldiğini belirterek, öğrencilere nitelikli çalışma ortamları sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret, kütüphanede gerçekleştirilen incelemelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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