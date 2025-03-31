Cevdet Yılmaz: Filistin'in Haklı Davasını Savunacağız - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz: Filistin'in Haklı Davasını Savunacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin halkının haklarını savunacaklarını açıkladı.

31.03.2025 14:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim medeniyetimiz hiç bir zaman antisemitik olmadı. Antisemitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar. Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek antisemitizm değildir. Tam tersine, tüm dünyada yükselen antisemitizmin asıl müsebbibi İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlıktır" ifadelerini kullandı.

"Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun. Bir halk topyekun yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın. Yaşanan vahşeti reddeden Yahudiler dahil olmak üzere, 'İnsanlık İttifakı' bu çirkin propagandaları boşa çıkaracak ve er geç hak yerini bulacaktır.

Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır. İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: Filistin'in Haklı Davasını Savunacağız - Son Dakika

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