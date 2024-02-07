Cevdet Yılmaz, İlham Aliyev\'i tebrik etti

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev ile ilgili tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mesajında, "Can Azerbaycan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Azerbaycan halkının desteği ile tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i tebrik ediyor, yapılan seçimlerin kardeş Azerbaycan halkına ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla geleceğe daha güçlü, istikrarlı ve kararlı bir şekilde yürümeye devam edecektir" dedi.