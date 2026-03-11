Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türklerini Yalnız Bırakmayız - Son Dakika
Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türklerini Yalnız Bırakmayız

11.03.2026 13:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Türklerine destek sözü vererek güvenlik vurgusu yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türklerini biz hiçbir zaman yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmayız. Ana vatan ve garantör olarak bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz. Bundan sonra da ne ihtiyaç olursa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, İran'dan fırlatılan füzelere ilişkin KKTC'de duyulan endişeye yönelik soru üzerine, "Biliyorsunuz, Kıbrıs'ta garantör ülke konumundayız. Dolayısıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan ve tarihi sorumluluklarımızdan kaynaklanan bir konumumuz var. Rum kesimi maalesef son dönemlerde askeri anlamda 3'üncü ülkelere karşı önemli alanlar açtı. Rum tarafına silah yığınakları yapıldı. Bu da adayı riskli bir hale getirdi. Son dönemde de somut bazı yansımalarını gördük. Rum tarafının attığı adımlar bütün adayı riske attı. 1974 Barış Harekatı'yla sadece Türklere güvenlik sağlamadık biz. Tüm adaya güvenlik sağladık. Türk'üyle, Rum'uyla herkes 50 yılı aşkın bir süredir güvenli bir ortamda, huzurlu bir ortamda kalkınıyor, gelişiyor ve demokrasisini güçlendiriyor. Tüm Silahlı Kuvvetleri ve Barış Harekatı bunu sağladı. Dolayısıyla biz bunun bozulmasını istemiyoruz. Gerek Türk tarafı için gerek Rum tarafı için herkesin egemen eşitliğiyle birlikte, çok daha huzurlu bir gelecek istiyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerini biz hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Ana vatan ve garantör olarak bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz. Bundan sonra da ne ihtiyaç olursa yapmaya devam edeceğiz. Ama yaptığımız her şey attığımız tüm adım adadaki herkesin güvenliği ve adanın tamamının güvenliği içindir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türklerini Yalnız Bırakmayız - Son Dakika
