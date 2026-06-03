Cevdet Yılmaz Türkmenistan\'da

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9'uncu Dönem Türkmenistan-Türkiye Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon (HEK) Toplantısı ve bir dizi programa katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tayız. Ziyaretimiz kapsamında ilk olarak, 10 bin kişiyi aşan kapasitesiyle Orta Asya'nın en büyük ibadet mekanlarından biri olan Türkmenbaşı Ruhy Camii'ni ziyaret ederek, Türkmenistan'ın ilk Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov ve aile fertlerini medfun bulundukları kabristanlıkta dualarla yad ettik" ifadelerini kullandı.