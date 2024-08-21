Cevdet Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı' iddialarına itibar edilmemeli

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'zenginlere vergi affı' iddialarına ilişkin, "Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, medya ve sosyal medyada "zenginlere vergi affı" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir. Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Meclis'imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis'imizin taktiri ile yasalaşmıştır. Bu süreçlerde 'zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da, bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA