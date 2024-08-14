Çevre Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2001 yılında kurulan AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bakan Kurum, "AK Partimiz 23 yaşında" diyerek paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti dev yatırımlardan savunma sanayine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye her alanda Türkiye'ye çağ atlattı. On yıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren vesayetçi zihniyeti ortadan kaldırdı. Ülkenin başına bela edilen terör örgütlerine, taşeron yapılara, devletin kılcal damarlarına sızan köksüzlere pabuç bırakmadı. Memleket sevdalısı kadrolarıyla, vefakar teşkilatlarıyla, hayatını bu ülkeye vakfetmiş lideriyle 23. yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye, ülkenin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Nice 23 yıllara." - ANKARA