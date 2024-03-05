Çevre Bakanı Özhaseki: Düzenli depolama sahası sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çevre Bakanı Özhaseki: Düzenli depolama sahası sayısı arttı

Çevre Bakanı Özhaseki: Düzenli depolama sahası sayısı arttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, düzenli depolama sahası sayısının arttığını ve 1241 belediyeye hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca, 2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destek sağlandığı belirtildi.

05.03.2024 10:59  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "1994 yılında 2 olan düzenli depolama sahası sayısı, bugün itibarıyla 93'e yükseldi. Bu tesisler ile 1241 belediyeye düzenli depolama hizmeti veriliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Kanunu kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz bir çevrede yaşanabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere desteklerini sürdürüyor.

Bakan Özhaseki, 2023 yılında ise 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destekte bulunduklarını bildirdi. Özhaseki, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda atıksu arıtma tesisi, yağmur suyu, kanalizasyon, katı atık tesisleri ve atıksu arıtma tesisi enerji teşvikleri gibi çevre altyapı projelerine destek sağladıklarını ifade etti.

Bakan Özhaseki, çevre altyapı projelerinin yanı sıra millet bahçesi, çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırılması, bisiklet yolu, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik projelere de nakdi destek verdiklerini söyledi.

Özhaseki, Katı Atık Programı Projeleri (KAP) ile AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı çerçevesindeki Çevre Altyapı Projelerinin Ulusal Katkı Payları ve atıksu arıtma tesisleri enerji teşviklerine de çevre yatırımları kapsamında nakdi destek sağladıklarını hatırlattı.

"1994 yılında 2 olan düzenli depolama sahası sayısı 93'e yükseldi"

Belediye atıklarının yönetimine ilişkin olarak gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda düzenli depolama sahalarının sayısında da önemli bir artış sağlandığını belirten Bakan Özhaseki, "1994 yılında 2 olan düzenli depolama sahası sayısı, bugün itibarıyla 93'e yükseldi. Bu tesisler ile 1241 belediyeye düzenli depolama hizmeti veriliyor" ifadesini kullandı.

2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destek sağladıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Daha temiz, yaşanabilir ve yeşil bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre Bakanı Özhaseki: Düzenli depolama sahası sayısı arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çevre Bakanı Özhaseki: Düzenli depolama sahası sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement