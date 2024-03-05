Çevre Bakanı Özhaseki: Düzenli depolama sahası sayısı arttı

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "1994 yılında 2 olan düzenli depolama sahası sayısı, bugün itibarıyla 93'e yükseldi. Bu tesisler ile 1241 belediyeye düzenli depolama hizmeti veriliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Kanunu kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz bir çevrede yaşanabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere desteklerini sürdürüyor.

Bakan Özhaseki, 2023 yılında ise 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destekte bulunduklarını bildirdi. Özhaseki, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda atıksu arıtma tesisi, yağmur suyu, kanalizasyon, katı atık tesisleri ve atıksu arıtma tesisi enerji teşvikleri gibi çevre altyapı projelerine destek sağladıklarını ifade etti.

Bakan Özhaseki, çevre altyapı projelerinin yanı sıra millet bahçesi, çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırılması, bisiklet yolu, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik projelere de nakdi destek verdiklerini söyledi.

Özhaseki, Katı Atık Programı Projeleri (KAP) ile AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı çerçevesindeki Çevre Altyapı Projelerinin Ulusal Katkı Payları ve atıksu arıtma tesisleri enerji teşviklerine de çevre yatırımları kapsamında nakdi destek sağladıklarını hatırlattı.

"1994 yılında 2 olan düzenli depolama sahası sayısı 93'e yükseldi"

Belediye atıklarının yönetimine ilişkin olarak gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda düzenli depolama sahalarının sayısında da önemli bir artış sağlandığını belirten Bakan Özhaseki, "1994 yılında 2 olan düzenli depolama sahası sayısı, bugün itibarıyla 93'e yükseldi. Bu tesisler ile 1241 belediyeye düzenli depolama hizmeti veriliyor" ifadesini kullandı.

2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destek sağladıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Daha temiz, yaşanabilir ve yeşil bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA