Çevre Bakanı Özhaseki, Kayseri\'de yapılan kütüphanenin açılış törenine katıldı

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Talas Belediyesi ve hayırsever Mehmet Karamercan işbirliğiyle yaptırılan kütüphanenin açılış törenine katıldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki törende konuşan Özhaseki, hayırseverlerin Kayseri'nin temel direkleri olduğunu, sayılarının artmasını ve aileleriyle huzur içinde yaşamalarını dilediğini ifade etti.

Hayırseverlikte Kayseri'yi geçen bir il görmediğini belirten Özhaseki, hayırseverliğin kentte Anadolu topraklarının Türkleşmesi ve İslam ile tanışmasıyla başladığını, şu dönemde de hayırseverlerin kentte çeşitli işlere imza attığını anlattı.

Hayırsever insanları bal arılarına benzeten Özhaseki, "Çiçeklerden polen toplarlar, gayret ederler, balı meydana getirirler. Sonra da topluma faydalı bir yiyecek olarak sunarlar onu. Biri de topluyor topluyor, biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Hatta ben bazılarını biliyorum, torununun torununa yetecek kadar serveti var, bitirebilmeleri mümkün değil ama hayıra eli gitmiyor. Allah bizi onlardan etmesin diye de dua ediyorum, ne diyelim. Biz inşallah bal arılarından oluruz." diye konuştu.

Eğitimin önemine dikkati çeken Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Eğitimin olmadığı toplum geri bir toplumdur, cahil bir toplumdur, orada iyilik olmaz. Birleşik kaplar düşünün, eğitimi bir taraftan döktüğünüzde iyilik, güzellik, kalkınma, refah, nezaket, bilimsel kalkınma olarak karşınıza hepsi çıkar. Ama cehaleti bir taraftan dökerseniz o kaba, kötülük olarak ve karşınıza şer ve felaket olarak da o çıkar. O yüzden kütüphanelerimizin önemi büyük. Bizim dönemimizde binlerce kütüphane yapıldı. Başta eğer gitmediyseniz tavsiye ederim, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini özellikle gezin ve o ortamı bir görün. Ülkemizde yapılan o kütüphaneyle emin olun hepiniz iftihar edersiniz. Bundan sonra da eğitim konusunda, kütüphaneler konusunda aynı hassasiyeti devam ettireceğiz."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hayırsever Karamercan ailesine ilçeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Hayırsever Mehmet Karamercan da böyle bir kütüphaneyi gençlere kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.