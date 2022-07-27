Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı

27.07.2022 20:04
Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen makam otomobiline benzetilen çam ağacından yapılan "Çamlıdere" plakalı araçla Çamlıdere'de tur attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen makam otomobiline benzetilen çam ağacından yapılan "Çamlıdere" plakalı araçla Çamlıdere'de tur attı.

Bakan Kurum, birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği Çamlıdere'de, Semerkand Termal Otel Tesisleri ve Beyler Mahallesi 55 Adet Konut Açılış Töreni'ne katılımının ardından ardından ilçedeki Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ve Müzesi'ni ziyaret etti. Ardından çarşıdaki esnafı ziyaret eden Kurum, esnafla sohbet ederek dertlerini dinledi. Sonrasında Bakan Kurum, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın yaptırdığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen makam otomobilinin bir benzeri olan "Çamlıdere" plakalı çam ağacından yapılan makam aracıyla ilçede tur attı.

AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığına giderek partililerle görüşen Kurum, Çamlıdere programını ilçedeki Soba Müzesi ile Oyuncak Müzesi'ni inceleyerek sonlandırdı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Bakan Kurum, Çamlıdere'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi Bakan Kurum, Çamlıdere'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi Dinar'dan kısa kısa Dinar'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Çamlıdere, Anıtkabir, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:22 Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 20:04:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement