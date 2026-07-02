Cezayir Parlamento Seçimleri Başladı

Cezayir'de yaklaşık 25 milyon seçmen, parlamento üyelerini belirlemek üzere bugün yerel saatle 08.00 ile 19.00 arasında sandık başına gidecek.

Cezayir'de parlamento seçimi yapılıyor. Yaklaşık 25 milyon seçmen, Cezayir Parlamentosunun alt kanadı olan 407 sandalyeli Halk Ulusal Meclisi'nin üyelerini belirlemek üzere sandığa gidiyor. Oy verme işlemleri bugün yerel saatle 08.00'de başlarken, saat 19.00'a kadar sürecek. Gerekli görülmesi halinde oy verme süresi 20.00'ye kadar uzatılabilecek.

Ülkede 407 sandalye için bin 235 aday yarışırken, seçilen milletvekilleri 5 yıllık süreyle görev yapacak. Oy verme işlemi, 122 diplomatik ve konsolosluk temsilciliğinde kurulan 129 oy verme merkezinde, 433 sandıkta ve 3 binden fazla görevlinin gözetiminde gerçekleştirilecek.

Cezayir diasporasında oy verme işlemi cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirildi

En büyük Cezayirli topluluğuna ev sahipliği yapan Fransa başta olmak üzere yaklaşık 854 bin 285 kayıtlı seçmenden oluşan Cezayir diasporasında, oy verme işlemi cumartesi ve pazar günleri çeşitli konsolosluklarda gerçekleştirildi.

Seçmenlerin seçim kampanyası etkinliklerine ilgi göstermemesi nedeniyle seçime katılım oranının düşük olması bekleniyor. Hükümet, katılımı teşvik etmek amacıyla bugünü ücretli resmi tatil ilan etti. - CEZAYİR