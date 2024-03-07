CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın söylemi parti içinde krize neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın söylemi parti içinde krize neden oldu

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal\'ın söylemi parti içinde krize neden oldu

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, 'belediye başkanı seçildiğinde kapısının DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' şeklindeki söylemine, Genel Başkan Özgür Özel'in 'Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır' diyerek düzeltmeye çalışması parti içinde krize neden oldu.

07.03.2024 10:53  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, 'belediye başkanı seçildiğinde kapısının DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' şeklindeki söylemine, Genel Başkan Özgür Özel'in "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek düzeltmeye çalışması parti içinde krize neden oldu.

Özel, partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Açılış öncesi seçim otobüsü üzerinden partililere seslenen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AK Parti'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" dedi.

Özel, kentteki programın ardından Uşak'ta gerçekleştirilen mitinge geçti. Burada konuşan Özel, Köksal'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek, krizin fitilini ateşledi.

"Açık ve net Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim"

Karşılıklı söylemlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Köksal ise "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, AKP mevcut işçileri çıkaracak PKK'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve AFJET konusunda destek vereceğim diyorum. Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum. Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim. Net" şeklinde bir açıklama yaparak, sözlerinin arkasında durduğunu gösterdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Burcu Köksal, DEM Parti, Afyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın söylemi parti içinde krize neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Husilerin balistik füzesi ticari gemiye isabet etti: Üç denizci öldü
    11:42 Husilerin balistik füzesi ticari gemiye isabet etti: Üç denizci öldü

    Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füze, Aden Körfezi'nde bir ticari gemiye isabet etti. Saldırı sonucunda üç denizci hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Barbados bandıralı, Liberya'ya ait dökme yük gemisi M/V True Confidence'a yapılan saldırı sonrası gemi terk edildi. Filipin Göçmen İşçiler Departmanı, hayatını kaybedenler arasında iki Filipinli vatandaşın olduğunu ve iki Filipinli mürettebatın da ağır yaralandığını duyurdu.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan 8 Mart mesajı
    11:42 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan 8 Mart mesajı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

  • Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
    11:37 Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, açılışta Kumluca halkının belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti. Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkanı adayı Hüseyin Orhantekin de göreve geldiklerinde, Kumluca'nın acil bekleyen sorunlarını çözeceklerini belirtti.

  • Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davası görüldü
    11:36 Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davası görüldü

    Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Mahkeme, dava dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

  • 11:34 "Türkiye yüzyılında Nilüfer yerini alacak"

    Nilüfer'i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; "Nilüfer'deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

  • Ukrayna First Lady'si, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ile aynı masada oturmayı reddetti
    11:31 Ukrayna First Lady'si, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ile aynı masada oturmayı reddetti

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Washington'da gerçekleştirilecek Birliğin Durumu konuşmasına katılma davetini reddetti. Beyaz Saray'ın Zelenska'ya gönderdiği daveti, Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın yanına oturtmayı planladığı iddia ediliyor. Navalnaya'nın daveti reddetmesinin sebebi ise kocasının ölümü ve dinlenmeye ihtiyaç duyması olarak açıklandı.

  • Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
    11:29 Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı.

  • İzmir Seçmeni Hizmete Oy Verecek
    11:20 İzmir Seçmeni Hizmete Oy Verecek

    AK Parti İzmir Milletvekili ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir seçmeninin bu defa ideolojiye değil hizmete oy vereceğini ifade etti.


11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
11:27 Taş Kağıt Makas’ta 8 Mart öncesi tepki çeken sahne Köpek gibi havlatılan kadına kaptan içki içirildi Taş Kağıt Makas'ta 8 Mart öncesi tepki çeken sahne! Köpek gibi havlatılan kadına kaptan içki içirildi
11:09 İşte tezgaha inen hurma fiyatları İşte tezgaha inen hurma fiyatları
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:48 Gamze Çelik’in tecavüz görüntülerini çektiği söylenmişti Barış Kılıç’ın davasında takipsizlik kararı verildi Gamze Çelik'in tecavüz görüntülerini çektiği söylenmişti! Barış Kılıç'ın davasında takipsizlik kararı verildi
10:47 Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:45:20. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın söylemi parti içinde krize neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement