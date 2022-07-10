- BBP ve DP'den CHP'ye bayram ziyareti

ANKARA - Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti bayram ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı ziyareti çerçevesinde BBP ve DP heyetleri CHP'yi ziyaret etti. BBP adına CHP'yi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve beraberindeki heyet ziyaret ederken bu heyeti Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog Uygar Elitog ve CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kacan ağırladı.

DP'den ise CHP'yi bayram ziyaretleri kapsamında DP Genel Başkan Yardımcısı Nesilhan Çevik ve beraberindeki heyet ziyaret etti. DP heyetini de yine Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve beraberindeki heyet karşıladı.