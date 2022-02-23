CHP, AP İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kabul etti - Son Dakika
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CHP, AP İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kabul etti

23.02.2022 13:04
CHP, AP İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kabul etti

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve beraberindeki heyet, Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komisyonu üyelerini TBMM'de kabul etti.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve beraberindeki heyet, Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komisyonu üyelerini TBMM'de kabul etti.

CHP'li Altay, beraberinde partisinin milletvekilleri Ünal Çeviköz, Ali Hayvar Hakverdi, Sezgin Tanrıkulu ve İrfan Bakır ile birlikte AP İnsan Hakları Alt Komisyonu üyeleri Maria Arena, İsabel Wiseler, Gheorghe Vlad Nistor, Nacho Sanchez Amor, Dietmar Köster, Katalin Cseh ve Tineke Strik'i TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda kabul etti. Altay, Avrupa Parlamentosu ile ilişkileri geliştirmeyi istediklerini ve ziyaretlerini önemsediklerini söyledi. TBMM'de ana muhalefet partisi olarak güçlünün değil, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını savunduklarını söylen Altay, "Demokrasinin asıl öğesinin özgür birey olduğu inancı ve felsefesini taşıyoruz. CHP, insan haklarını çağın gereklerine uygun olarak sürekli içinde geliştirilmesi gerektiğine inanan bir parti. Kadın erkek eşitliği noktasında Türkiye'de en yüksek hassasiyete sahip bir partiyiz. Kadın erkek eşitliğinin olmadığı bir ülkenin tam anlamıyla kalkınması mümkün değil. Kadına karşı şiddette Türkiye'de sık rastlanan ihlaller bizi de üzmekte. Bu konularda bir ulusal eylem planı hazırlanması çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bizi daha iyi tanımanızı arzu ederiz. CHP, Avrupa'nın en özgürlükçü partilerinden biridir. Uluslararası gündemin yoğun olduğu Ukrayna meselesinin konuşulduğu bir tablodayız. Biz savaşın en büyük insan hakları ihlali olduğunu ve en büyük insanlık suçu olduğunu kabul eden bir partiyiz" dedi.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Parlamentosu, İnsan Hakları, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP, AP İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kabul etti - Son Dakika


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