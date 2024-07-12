CHP Bandırma İlçe Örgütü'nde Kadın Üyelerin Kahvaltıya Davet Edilmemesi Tartışması - Son Dakika
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Politika

CHP Bandırma İlçe Örgütü'nde Kadın Üyelerin Kahvaltıya Davet Edilmemesi Tartışması

CHP Bandırma İlçe Örgütü\'nde Kadın Üyelerin Kahvaltıya Davet Edilmemesi Tartışması

CHP Bandırma İlçe Örgütü'nde yaşanan iç çekişmeler ve kadın üyelerin kahvaltıya davet edilmemesi tansiyonu yükseltiyor. İstifa edecek üyelerin sayısı merak konusu.

12.07.2024 09:47  Güncelleme: 09:54
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CHP Bandırma İlçe Örgütü'nde son günlerde yaşananlar, parti içindeki tansiyonu giderek artırıyor. Çok sayıda kadın üyenin kahvaltıya davet edilmemesi bardağı taşıran son damla oldu.

CHP Bandırma İlçe Örgütü'nde iç çekişmelerin sonucu olarak parti içindeki tansiyon günden güne yükseliyor. Son günlerde yapılan ayrıştırmalar nedeniyle birçok üyenin toplu olarak partiden istifa etmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın CHP Bandırma İlçe Kadın Kolları Yönetimi ve CHP Bandırma parti üyeleri ile Bandırma Belediyesi'ne ait Çamlık Kafe'de verdiği kahvaltıya 85 kişi katılırken çağırılmayan kadın üyeler parti binasına giderek CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak'a ve CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Filiz Özdemir'e sitemde bulundular. CHP İlçe Başkanı Mehmet Atak her zamanki gibi sessizliğini korurken, Filiz Özdemir ise sitemde bulunan kadınlara cevap olarak "Kahvaltıya Dursun Mirza'nın başkanlık seçimi süresince onunla birlikte çalışan ve koşturan kadınlar çağırıldı" dedi.

Diğer yandan kahvaltıya davet edilmeyen kadın üyeler, sosyal medyada Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın ve CHP Bandırma İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Özdemir'in kahvaltı paylaşımının altına yorumlar yazarak kendilerine haber verilmediğini ve davet edilmediklerini belirterek sitemlerini dile getirmeye devam ettiler. Üye kadınların bu sitemi üzerine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yorumlara cevap vererek, "Ablacım, ben haberi olmayan kadınlarımıza da ayrıca kahvaltı vereceğim. Sen ve diğer arkadaşlarımız üzülmesin lütfen" diyerek yaşanan olayı yatıştırmaya çalıştı. Bu olay, parti içindeki gerilimi daha da artırırken, istifa edecek üyelerin sayısının ne kadar olacağı merak konusu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bandırma İlçe Örgütü'nde Kadın Üyelerin Kahvaltıya Davet Edilmemesi Tartışması - Son Dakika

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