CHP Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale\'nin Cumhuriyet Mahallesi\'ni ziyaret etti

Pamukkale'nin Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret eden CHP Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Pamukkalemizde yaşayan bütün hemşerilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor" dedi.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Pamukkale'nin hizmet alamayan mahallelerinden biri olan Cumhuriyet mahallesini ziyaret etti. Ertemur'a, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ve partililer eşlik etti. Mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Ertemur, mahallelerin sorunlarını dinledi, çözümler için söz verdi.
Kahvehane ziyaretinde açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun; "Hafta içi ve yağmurlu bir havaya rağmen bugün bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Burada olmanız bize güç kattı. Pamukkale Belediyesi, stajyer siyasetçilerin staj yeri haline geldi. Tecrübeli, milletvekilliği görevi ile Denizli'ye hizmet etmiş, güvenilir ve dürüst insan Ali Rıza Ertemur Pamukkale'nin alın yazısı değiştirecek" dedi.
Kahvehanede vatandaşlara hitap eden Ertemur ise şu ifadeleri kullandı: "Biz bir yola çıktık. 'Dünyanın İncisi Pamukkale' diyoruz ama sizlerin yanına gelmekte zorlandık. Bazı arkadaşlarımız yollarda kaldı. Pamukkale'nin tüm mahallelerine baktım, Pamukkale'nin hak ettiği bu olamaz. Güzel insanlarla birlikte bu işi biz başaracağız. Pamukkale'yi yaşanabilir hale dönüştüreceğiz. Pamukkale'mizde yaşayan bütün hemşerilerimiz hizmetin en iyisini hakediyor. Seçim yaklaştığı için alelacele yolları yapmaya çalışıyorlar. Yaptıkları yollar da yağmurlarda çöküyor. Merak etmeyin seçimden sonra o yolları ben yapacağım. Mahalleye geleceğiz neler yapılması gerektiğine beraber karar vereceğiz. Buraya yapılan yatırım sizlerin parasıyla yapılıyor. Kimse babasının parası gibi belediyenin parasını kullanamaz. Size verilen sözler yapılmazsa değiştirin. Ben söz verip yapmazsam beni de değiştirin. İnsanlarımız Pamukkale'den Merkezefendi'ye kaçmaya başladı. Burada bir karanlık var. Karanlığı aydınlığa kavuşturmak zorundayız. Okul, kreş, park, yol sorununuz olduğunu biliyorum. 31 Mart'ta göreve geldiğimizde önem sırasına sizlerle karar vererek bu projeleri program dahilinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Kahvehane ziyaretinde vatandaşların Ertemur ile sohbetinde; 'Müteahhit para kazandı, tozunu biz yedik', 'Bize geleceklerini söylediler, hala gelecek', 'Biz hizmet istiyoruz, biz ilgi ve alaka istiyoruz.' sözleri akıllarda kaldı. - DENİZLİ
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