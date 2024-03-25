CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum\'da halkçı belediyeciliğin başlayacağını söyledi

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, 1 Nisan'dan itibaren Bodrum'da halkçı, sosyal demokrat belediyeciliğin başlayacağını söyledi.
Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında Mumcular'da esnaf ziyareti yaptı daha sonra Bodrum Belediyesi'nin Cevat Şakir Mahallesi'ndeki Anaokulu açılışı ve Akyarlar'daki Belediye Kafe açılışına katıldı.
Ekonomik şartları, verdiği okul öncesi çağdaş eğitimle öne çıkan belediye anaokulları ile vatandaşların sosyalleşmesini sağlayan belediye kafelerin önemine değinen Mandalinci, gelecek dönemde bu tür eğitim ve sosyal donatı alanlarının sayılarını artıracaklarını ifade etti.
Müsgebi Mahallesi Pazar yerinde kalabalığın katılımıyla gerçekleşen seçim mitinginde konuşan Mandalinci burada projeleri hakkında bilgi verdi.
Mitinge, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, PM Üyesi Baran Bozoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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