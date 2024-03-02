CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmaları kapsamında Konacık Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti. Başkan Adayı Mandalinci daha sonra Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla buluşurken, "Tek amacımız halkımıza hizmet" dedi.
Bodrum CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek soruları yanıtlayan Mandalinci, çözüm odaklı projelerle Bodrum'u geleceğe taşıyacaklarını ve bu yolda her kapıyı çalacaklarını belirterek, "Devlet babadır, vatandaşlarına gerekli hizmeti götürür. Farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz, ama ben Bodrum'u, Bodrumluyu temsil ettiğimden Cumhurbaşkanımızın da bakanlarımızın da kapısını çalmaktan çekinmem. Memleketi için çalışmak isteyen, bir şey yapmak isteyen genci neden geri çevirsinler? Yapabilirsem Bodrum mutlu olur, yapamazsam da vatandaşıma 'Ben hakkımızı savundum, elimden geleni yaptım' derim. Bodrum için hizmet neredeyse, kimin kapısını çalmam gerekiyorsa, ayağı yere sağlam basan projelerle o kapıyı çalarım" dedi.
Meclis üyeliği dönemindeki çalışma ve diyaloglarını örnek gösteren Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci, "Hep ulaşılır biri olacağım; müsait olmadığımda telefonunuzu açamazsam gün içinde mutlaka döneceğim, belki sorununuz beni aşacak ama 'Tamer başkan ilgilendi, mücadele etti' diyeceksiniz. Bodrumlu diyecek ki; benim belediyem var, hakkımı savunur, arar, ilgilenir, yanımda olur" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - MUĞLA
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