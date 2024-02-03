CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel mahalle ziyaretleri kapsamında Örencik ve Örtülü halkıyla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları için başladığı mahalle ziyaretlerine devam eden Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel Örencik ve Örtülü Mahallelerini ziyaret etti. Örtülü mahallesinde askerlerin uğurlama yemeğine katılan Özel, askerler için sağ salim gidip gelme temennisinde bulundu. CHP İlçe başkanlığı yöneticilerinin de tam kadro hazır bulunduğu ziyaretlerde Özel, bir süre mahallede dolaşarak esnafa hayırlı işler dilerken vatandaşlar ile sohbet etti. Daha sonra vatandaşlara Bozdoğan'a yapmayı düşündükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan adayı Galip Özel, "Bu buluşma bizim için çok önemli. Biz istedik ki siz değerli vatandaşlarımızla buluşalım, Bozdoğan için yapacaklarımızı paylaşalım, yatırımlara hep birlikte karar verelim. Sizlerin düşünceleri bizim için son derece önemli sizlerin söyleyeceklerinden yola çıkarak önceliklerimizi belirleyeceğiz. Bozdoğan'ın kalkınması tarımdan ve ticaretten geçiyor. Bozdoğan'ımızı vatandaş odaklı kalkınmayla daha ileri seviyelere taşıyacağız. 5 yıl içinde Bozdoğan inanılmaz bir değişime tanıklık edecek. Bu toplantıları ise periyodik olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Her buluşmamız Bozdoğan'a değer katacak" dedi. - AYDIN