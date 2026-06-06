CHP, Buca ve Adalar'daki Soruşturmaları Takip Ediyor - Son Dakika
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CHP, Buca ve Adalar'daki Soruşturmaları Takip Ediyor

CHP, Buca ve Adalar\'daki Soruşturmaları Takip Ediyor
06.06.2026 14:39
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Müslim Sarı, Buca'daki tutuklamalar ve Adalar'daki soruşturmalarla ilgili hukuki süreci izliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

CHP'li Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz. Hukuki sürecin, masumiyet karinesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, 3. Sayfa, Politika, Adalar, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Buca ve Adalar'daki Soruşturmaları Takip Ediyor - Son Dakika

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