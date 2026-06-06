CHP, Buca ve Adalar\'daki Soruşturmaları Takip Ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

CHP'li Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz. Hukuki sürecin, masumiyet karinesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olacağız" dedi.