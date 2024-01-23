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CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, destekçilerinin duvar yazısını temizledi - Son Dakika
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CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, destekçilerinin duvar yazısını temizledi

CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, seçim sürecinde kendisine destek veren kişilerin sprey boyayla yazdığı bir duvar yazısını temizledi. Aydar, Ceyhan'ı kirletmek istemediğini belirterek destekçilerinden aynı duyarlılığı göstermelerini istedi.

CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, destekçilerinin duvar yazısını temizledi
23.01.2024 - 17:04,
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, kendisine seçim sürecinde destek veren kişilerin sprey boyayla yazdığı bir duvar yazısını temizledi. Aydar, "Ceyhan'ı kirleterek seçimi kazanmak istemem. Bizi sevenler bir daha böyle bir şey yazmasınlar" dedi.

2019 Yerel Seçimlerinde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen ve partisi CHP'den yeniden aday gösterilen Kadir Aydar, ilçede bir dizi ziyarette bulundu. Aydar, yarım kalan hikayelerini tamamlayarak umutların yeniden yeşerdiği ve insanların yeniden mutlu yaşadığı bir Ceyhan'ı inşa etmek için kolları sıvadığını dile getirdi.

'CEYHAN'IN BÖYLE KİRLETİLMESİNE KARŞIYIM'

Ziyaretleri sırasında yolculuk yaparken bir su kanaletinin beton duvarına sprey boyayla "Bu aşk bitmez Kadir" yazıldığını gören Kadir Aydar, yazıyı temizledi. Gördüğü destek için teşekkür eden ve aynı duyarlılığı destekçilerinden de görmek istediğinin altını çizen Aydar, "Son zamanlarda Ceyhan'ın birkaç yerinde böyle yazılar gördüm. Biliyorum bizi destekliyorsunuz ama Ceyhan'ın böyle kirletilmesine karşıyım. Bizi desteklemek sokak duvarlarına yazı yazmak değildir. Ceyhan'ı kirleterek seçimi kazanmak istemem. Bizi sevenler, bir daha böyle bir şey yazmasınlar. Seçim tertemiz bir şekilde adaylar arasında saygılı bir şekilde gerçekleşsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: CHP Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, destekçilerinin duvar yazısını temizledi - Son Dakika
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