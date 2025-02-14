CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Adaylığı Başvurularını Duyurdu

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, "Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvuruları, 17 Şubat Pazartesi gününden 21 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar genel merkezimize yapılabilecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, sandığı en kısa sürede halkın önüne getireceklerini belirterek, "Erken seçim talebimizin bir gereği olarak; 'Seçim, iktidar ve yeniden demokrasi' diyerek özetleyebileceğimiz bu sürecin en önemli adımlarından birisi de içerisinde bulunduğumuz cumhurbaşkanlığı adaylığı, örgüt denetiminde ön seçim takvimidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in 28 Ocak'ta açıkladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını örgüt denetiminde ön seçimle belirleme sürecinde, artık yeni bir eşikteyiz. Üyelik kampanyamızın devam ettiğini, 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm yurttaşlarımızın, 23 Mart günü yapılacak cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için gerçekleştireceğimiz örgüt denetimindeki ön seçimde oy kullanacağını tekrar hatırlatmak isterim. Genel Başkanımızın çağrı yaptığı günden, 28 Ocak'tan itibaren üyelikte, kampanya öncesine oranla günlük 40 katlık bir artış yaşadık" dedi.

ÖN SEÇİM TAKVİMİ DETAYLARI

Ön seçim takvimini açıklayan Çiftçi, "Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanlar; 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, Milletvekili Seçimi Kanunu'ndaki seçilme yeterliliğini taşıyanlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzun en az 20 üyesinin imzasıyla başvuruda bulunabileceklerdir. Bir milletvekilimiz, birden fazla aday için imza verebilecektir. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvuruları, 17 Şubat Pazartesi gününden 21 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar genel merkezimize yapılabilecektir" diye konuştu.

Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,