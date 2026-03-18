CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

18.03.2026 18:04
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından 2025 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında siyasi partilerle bayramlaşmayan CHP, iki bayramın ardından yeniden siyasi partilerle bayramlaşma kararı aldı. Toplamda 17 siyasi partiyle bayramlaşacak olan CHP, AK Parti ile bu bayramda da bir araya gelmeyecek.

CHP, geçtiğimiz Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 19 Mart'ta başlayan belediyelere yönelik operasyonları gerekçe göstererek hiçbir siyasi parti ile bayramlaşmamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kararını, "Bizim bayram görecek halimiz yok. Bayram gelmiyor bize. Benim 11 belediye başkanımı millet seçmiş, Tayyip Bey yenemedi diye üzerine akın akın akıncı yollamış. O da gelmiş hukuku ayaklar altına almış, bu kadar iftirayla, hakaretle bir sürü insana bir sürü yalancı tanıklıkla, gizli tanıklıkla bu işlere gelmiş. Ne bayramı? Ben hiçbir aileye, hiçbir partiye, hiçbir yapıya böyle bayramın gelemediği bayramlar dilemiyorum. Allah kimseye bizim yaşadığımızı yaşatmasın" ifadeleri ile açıklamıştı.

AK PARTİ HARİÇ 17 PARTİYLE BAYRAMLAŞILACAK

İki bayramın ardından CHP, siyasi partilerle yeniden bayramlaşma kararı aldı ancak AK Parti ile bu bayramda da bayramlaşmayacak. CHP, 17 siyasi partiyle bayramlaşacak. Bayramın ikinci günü gerçekleşecek bayramlaşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, PM Üyesi Canan Taşer, Kadın Kolları MYK Üyesi Ceyda Kaya ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Irmak Bal'dan oluşan CHP heyeti sırasıyla DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi ve BTP'yi ziyaret edecek.

Parti genel merkezinde ise Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, PM Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar'dan oluşan heyet DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi ve BTP'yi kabul edecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Ne Bayramı kesin Mezarlıkta alem yaparak kutlarlar 4 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bayramda bali yapmayin bunu olmaz böyle 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
