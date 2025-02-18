CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci başladı.
CHP'de, 23 Mart 2025'te ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesinde TBMM'de adaylık süreci başladı. Milletvekilleri CHP Genel Başkanlığı'na iletilmek üzere matbu formu doldurup, CHP grup yönetimine iletiyor. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de cumhurbaşkanı adayına ilişkin dilekçesini verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › CHP'de Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Süreci Başladı - Son Dakika
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