CHP'de Disiplin Krizi: 9 Milletvekili İhraç Sürecinde - Son Dakika
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CHP'de Disiplin Krizi: 9 Milletvekili İhraç Sürecinde

10.06.2026 20:03
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CHP'li Başarır, 9 milletvekilinin YDK'ye sevkini hukuksuz buldu ve koltukların boşaltılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, aralarında kendisinin de yer aldığı 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesine ilişkin, "Bizleri insanlar kalbinden, gönlünden ihraç etmediği sürece vız gelir bize. O yüzden bu aciz durumdaki arkadaşlara diyorum ki, hukuksuz işgal ettiğiniz, kirlettiğiniz o koltukları boşaltın." ifadelerine yer verdi.

Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmesine ilişkin açıklamalarını Meclis'te değerlendirdi.

"Bu karar geldiğinde Meclis'te milletin sorunlarını konuşuyordum." diyen Başarır, "Bizim derdimiz buyken oradaki arkadaşlar 12'nci katta böyle mesnetsiz, hukuksuz bir karar almış. Göremedikleri şu, millet onlar hakkında zaten tedbirli disiplin sürecini başlatmış, ihraç da etmiş. Bizleri insanlar kalbinden, gönlünden ihraç etmediği sürece vız gelir bize. O yüzden bu aciz durumdaki arkadaşlara diyorum ki, hukuksuz işgal ettiğiniz, kirlettiğiniz o koltukları boşaltın." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, milletvekillerini sadece Parti Meclisi'nin (PM) ihraç edebileceğini dile getirerek, "Beni ve arkadaşlarımı ancak PM ihraç edebilirken atanmış bir MYK bu kararı verdi. Müslüm Sarı denilen o kişi konuşurken 12 Eylül sabahı konuşan Kenan Evren'in sözlerini ve edasını hatırlattı, çağrıştırdı. O da ülkenin yönetimine el koymuştu. Bunlar da Türkiye'nin birinci partisine el koydular." sözlerini sarf etti.

"Yarın PM toplantısına katılacak mısınız?" sorusuna Başarır, "Katılma hakkım var ama bir görevim var, Meclis'te olmam lazım. Bu hafta nöbetçiyim. 86 milyonun hakkını savunacağım." yanıtını verdi.

Başarır, partisinin 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmesine ilişkin CHP Grup Başkanı Özgür Özel görüşme yapacağını da belirtti.

"Bu karar Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından kabul edilemeyecek bir karardır"

CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ise milletvekillerinin YDK'ye sevk edilmesinin kabul edilemeyeceğini savunarak, "Demokrasinin, hukukun üstünlüğü ve adalet için çalıştığını ve bunlar için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu ifade eden bir siyasi parti eğer kendi hukukunu gasbediyorsa yurttaşlar için nasıl adalet, hukuk isteyecek? Bu, tamamen kendi hukukunun gasbıdır. Bu karar hem CHP tarihi hem de Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından yüz karası, utanılacak ve kabul edilemeyecek bir karardır." şeklinde konuştu.

Öte yandan, aralarında CHP Grup Başkanvekili Başarır, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin de yer aldığı bazı CHP'li milletvekilleri, Grup Yönetim Kurulu odasında bir süre görüşme yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'de Disiplin Krizi: 9 Milletvekili İhraç Sürecinde - Son Dakika

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