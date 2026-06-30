CHP\'de Görevden Almalar Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal görevden alındı.
CHP'de 26 il başkanı görevden alınırken, 7 il başkanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan isimler arasında CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal da yer aldı.
Partiden yapılan açıklamada, görevden alınan il başkanlıklarına parti tüzüğü doğrultusunda en kısa sürede yeni görevlendirmelerin yapılacağı bildirildi. - NİĞDE
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