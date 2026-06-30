CHP'de Görevden Almalar ve Disiplin Süreci - Son Dakika
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CHP'de Görevden Almalar ve Disiplin Süreci

CHP\'de Görevden Almalar ve Disiplin Süreci
30.06.2026 18:51
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CHP, 26 ilde il başkanlarını görevden aldı, 7'si disipline sevk edildi, 6 ilde yeni atama yapıldı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanlarının görevden alındığını, bunlardan 7'sinin disipline sevk edildiğini, 6 ilde ise yeni görevlendirme yapıldığını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, Terörsüz Türkiye komisyon raporunda bir çerçeve yasanın çıkabilmesi için ön koşul olduğunu söyleyerek, "O ön koşulda silahların bırakıldığının kamu organları tarafından teyidi. Bu teyidi bir şart olarak sunuyor rapor. ve bu teyit gerçekleştikten sonra da bir çerçeve yasanın parlamentonun gündemine getirilmesinden bahsediliyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla AKP sözcüsünün açıklamaları arasında bir tezatın olduğunu da geçen hafta gördük. Bu şarta rağmen bu iş biraz tersine çevrilerek, silahların bırakıldığının teyit edilmesini beklemeden, böyle bir süreç henüz teyit edilmeden bir çerçeve yasanın parlamentonun gündemine getirilmesi, bir taslak olarak getirilmesi; ancak silahların bırakıldığının teyit edilmesinden sonra uygulanması gibi farklı bir yola gidildiğini görüyoruz. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla, aslında Sayın AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları arasında bir fark olduğunu, bir tezat olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu çelişkinin, bu farklı tutumun kamuoyu nezdinde tartışılması, kamuoyuna açıklanmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyon raporunun arkasındayız. Ülkenin birliği, beraberliği, devletin bekası ve milli birlik ve kardeşliğimiz açısından bu sürecin destekçisiyiz" dedi.

26 İLDE GÖREVDEN ALMA

21 Mayıs tarihinden bu yana partinin iç süreçlerine ve kurumsal yapısına yönelik ciddi değerlendirmeler yapıldığını belirten Sarı, partinin kurumsal kimliğinin 'kırmızı çizgi' olduğunu vurguladı. Kurumsal yapıyı zedeleyen eylemlere karşı disiplin ve görevden alma mekanizmalarının işletildiğini aktaran Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve yüksek disiplin kurulunun, il disiplin kurulunun görevden alınmasıyla ilgili kararlar alındı. Bu iller; Ağrı, merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye, merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli. Ayrıca Sinop ilinde yönetimin tamamı yerine yalnızca il başkanının görevden alınması yönünde tasarrufta bulunulmuş oldu" dedi.

7 İL BAŞKANINA DİSİPLİN

Sarı, 7 il başkanı hakkında tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin sürecinin uygulanmasına karar verildiğini, bunların Denizli Ali Osman Horzun, Muğla Nail Kızıl, Eskişehir Talat Yıldız, Sinop Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce Özcan Dağıstanlı, Kars Onur Ulaş ve Tunceli Berkay Gündoğan olduğunu kaydetti. Sarı, 6 ile yeni il başkanlarının atandığı söyleyerek, "Bugün itibarıyla atamaları tamamlanan ve göreve başlayan yeni il başkanları ve illerin ise Batman Yılmaz Özkanat, Çanakkale Koray Akkılıç, Mardin Mahmut Duyan, Osmaniye Rıza Tekerek, Niğde Tevfik Caymaz, Tunceli Kemal Özcan olduğunu belirtti.

Müslim Sarı, "Özetle 26 ilimizde bir görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de yani bu 26'nın 6 ilinde de yeni görevlendirme söz konusu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Görevden Almalar ve Disiplin Süreci - Son Dakika

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