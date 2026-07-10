CHP'de Görevden Almalar ve İhraç Talebi - Son Dakika
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CHP'de Görevden Almalar ve İhraç Talebi

10.07.2026 18:49
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CHP, bazı il ve ilçe yönetimlerini görevden alırken, iki il başkanını ihraç için disipline sevk etti.

CHP Sözcüsü Sarı: "(MYK sonrası) Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçesi yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi, Tekirdağ il yönetimi görevden alındı. Önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Görevden Almalar ve İhraç Talebi - Son Dakika

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