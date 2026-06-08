CHP Tekirdağ'da gerilim tırmanıyor: Çerkezköy Belediye Başkanı Akay disipline sevk edildi - Son Dakika
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CHP Tekirdağ'da gerilim tırmanıyor: Çerkezköy Belediye Başkanı Akay disipline sevk edildi

CHP Tekirdağ\'da gerilim tırmanıyor: Çerkezköy Belediye Başkanı Akay disipline sevk edildi
08.06.2026 13:05  Güncelleme: 13:15
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CHP'de kurultay süreci ve mutlak butlan tartışmalarıyla alevlenen iç çekişmeler, Tekirdağ teşkilatında yeni bir boyut kazandı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Başkanı Cenk Boduç'a yönelik sert eleştirileri nedeniyle disipline sevk edildi ve ihracı talep edildi.

CHP'de kurultay süreci ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla birlikte yaşanan iç çekişmeler, Tekirdağ teşkilatında yeni bir boyut kazandı. CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'a yönelik sert eleştirilerinin ardından, Akay'ın disipline sevk edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaları nedeniyle Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay hakkında disiplin süreci başlattı. Akay'ın parti üyeliğinden ihracının talep edildiği ve dosyanın ilgili disiplin kurullarına sevk edildiği belirtildi.

Bir programda konuşan Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'u hedef alarak ağır ifadeler kullanmıştı. Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" sözleriyle başladığı eleştirilerinde, il başkanının parti çalışmalarından uzak kaldığını ileri sürmüştü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Vahap Akay, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Tekirdağ'da gerilim tırmanıyor: Çerkezköy Belediye Başkanı Akay disipline sevk edildi - Son Dakika

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