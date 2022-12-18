Kılıçdaroğlu'nun çok güvendiği isim, Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını söyledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun çok güvendiği isim, Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını söyledi

18.12.2022 11:22
Kılıçdaroğlu'nun çok güvendiği isim, Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını söyledi

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok güvendiğim isimlerin başında gelen Yunus Emre, Cumhurbaşkanı adayının ocak ayında açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken, kulisler de hareketlilik kazandı. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun en çok güvendiği isimlerin başında gelen İstanbul Milletvekili Yunus Emre, adayın açıklanacağı tarihe ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DIŞ POLİTİKA VE EKONOMİDE EKSİKLER VARDI"

Halk TV'ye konuk olan Emre, "Adaylık konusunda bir takvime yaklaşıyoruz tabii bunu görmek lazım. Burada genel başkanımızın birkaç defa hatırlattığı bir konu vardı. Cumhurbaşkanı adayı çıkacak biri cumhurbaşkanlığını kazanacak ama geçiş süreci olacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili hem belli bir takvime hem uygulamaları hem o geçişin temel önceliklerini belli şekillerde partiler olarak oluşturduk Bu çok yakın bir süreçte sonuçlanacak. Özellikle dış politika ve ekonomi bahisleri eksik kalmıştı onlar da bitti bitiyor. Ondan sonra aday belli olacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun çok güvendiği isim, Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını söyledi

"OCAK GİBİ BEKLİYORUZ"

Adayın ocak ayında açıklanmasını beklediklerini belirten Emre, "Yani partilerin oluşturduğu bir takvim yok. Benim de görebildiğim kadarıyla çok uzun süre almayacaktır bu. Onu da söyleyeyim. Ocak gibi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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