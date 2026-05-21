CHP'de Kılıçdaroğlu'na Protesto

CHP Genel Merkezi'nde partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirip parçaladılar. Toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu'nun asılı olduğu çerçeveyi kırdı ve ayakları ile çiğnedi. Partililer fotoğrafı çiğnerken 'Hain' sloganları da atıldı. - ANKARA