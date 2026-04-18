CHP'de Üye Katılım Toplantısı - Son Dakika
CHP'de Üye Katılım Toplantısı

CHP\'de Üye Katılım Toplantısı
18.04.2026 13:51
Ensar Aytekin, Derince'de CHP'nin kurultay sonrası değişimini ve seçim önemini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Kocaeli'de partisinin Derince İlçe Başkanlığınca düzenlenen üye katılım toplantısına katıldı.

Yenikent Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Aytekin, CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirilen kurultayla önemli değişim sürecine girdiğini belirterek, "bu sürecin ardından yapılan yerel seçimlerde partinin Türkiye genelinde birinci parti konumuna yükseldiğini" söyledi.

Yerel seçimlerin ardından belediyelerin hizmet odaklı çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Aytekin, bu süreçte parti yöneticileri ve belediye başkanlarına yönelik çeşitli soruşturmaların gündeme geldiğini kaydetti.

Aytekin, Türkiye'de seçim sürecinin önemine değinerek, sandık güvenliğinin sağlanmasının ve örgütlenmenin güçlendirilmesinin, seçim sonuçları açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Parti teşkilatlarına sahada aktif çalışılması, seçmenlerle birebir iletişim kurulması ve sandık bazlı organizasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulunan Aytekin, Türkiye'de demokratik süreçlerin sandık yoluyla şekillendiğini ve seçimlerin büyük önem taşıdığını anlattı.

Konuşmaların ardından partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

Kaynak: AA

Ensar Aytekin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Üye Katılım Toplantısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: CHP'de Üye Katılım Toplantısı - Son Dakika
