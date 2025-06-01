CHP\'den AK Parti\'ye Tepki: \'Gündemimiz Polemik Değil, Halkın Huzuru\'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband'ın Şehzadeler Belediyesine yönelik sözlerine tepki göstererek, "Bizim gündemimiz polemik değil, Şehzadeler halkının huzurudur" dedi.

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband'ın, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Özkösemen, "Sayın Nalband'ın 'yarı zamanlı belediyecilik' şeklindeki ifadeleri, hem gerçek dışıdır hem de halkın sandıkta verdiği iradeye karşı yapılmış bir haksızlıktır. Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, göreve geldiği günden bu yana, büyük bir özveriyle çalışan, halkçı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Şehzadeler halkına hizmet etmektedir. Belediyemiz, tüm birimleriyle sahada, vatandaşın yanındadır. Hobi Bahçeleri konusunda dile getirilen eleştiriler de kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Belediyemiz, geçmiş dönem uygulamalarının neden olduğu adaletsizlikleri gidermek, kamusal alanları tüm vatandaşların eşit faydalanabileceği hale getirmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu alanlar yıkılmamış, aksine yeniden planlanarak halkın ortak kullanımına açılmak üzere değerlendirilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Şehzadeler İlçe Örgütü olarak, Şehzadeler Belediye Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Unutulmasın, bizim gündemimiz polemik değil, Şehzadeler halkının huzurudur" dedi. - MANİSA