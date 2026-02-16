CHP'den Eğitimde Tarikat Eleştirisi - Son Dakika
CHP'den Eğitimde Tarikat Eleştirisi

16.02.2026 11:59
Suat Özçağdaş, yeni düzenlemelerle tarikat yurtlarının yasal hale geldiğini eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Yapılan yeni bir düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı, tarikat ve cemaatlerin; 'yurt', 'ev', 'pansiyon' başlığı adı altında barınma hizmeti vermesini yasal zemine çekti. 2006 yılında vakıf ve derneklerin yurt sayısı 1723 iken 2024 yılında 3 bin 522'ye yükseldi. Bakanı, sayılarla ve olgularla cevap vermeye davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, "Bugün Türkiye'de fiilen iki müfredat programı var. Okul öncesi eğitimine yönelik iki müfredat var. Her şeye karışan, her şeyi dert edinen, belediyelerin yaptığı çocuk etkinlik merkezi faaliyetlerini, 'Acaba burada bir şey oluyor mu?' diye dertlenen Bakan, yönettiği milli eğitim alanında iki farklı eğitim programı olmasını maalesef 2 yıldır açıklayamıyor; açıklayabilmesi de mümkün değil. Bunun nedeni de kendilerinin ideolojik takıntılarıyla hazırladıkları, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yer açabilmek için son derece bilimsel çalışmalarla hazırlanan ve Maarif Modeli ilan edilmeden 1,5 ay önce ilan edilmiş yeni okul öncesi programını iptal etmesi gerekiyor. Yurt dışı kurumlarıyla ortak şekilde hazırladıkları ve destek aldıkları için onu ortadan kaldıramıyorlar ama bir yandan da hiçbir bilimsel referansı olmayan, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erken Çocukluk Eğitimi'ni uygulamaya çalışıyorlar. Türkiye'de böyle bir Milli Eğitim Bakanı var" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 'YUVAMIZ İSTANBUL'UN HUKUKA UYGUNLUĞUNU TESCİL ETTİ'

CHP'li belediyelerin açtığı çocuk etkinlik merkezlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hedef alındığını öne süren Suat Özçağdaş, "Yapılan yeni bir düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı, tarikat ve cemaatlerin; 'yurt', 'ev', 'pansiyon' başlığı adı altında barınma hizmeti vermesini yasal zemine çekti. 2006 yılında vakıf ve derneklerin yurt sayısı 1723 iken, 2024 yılında 3 bin 522'ye yükseldi. Siz Türkiye'nin laikliğine düşmansınız, Türkiye'de laik eğitime düşmansınız. Size sayılarla konuşuyorum. Bakanı, sayılarla ve olgularla cevap vermeye davet ediyorum. 2024-2025 öğretim yılında zorunlu eğitim çağında olan 6-17 yaş aralığındaki eğitim dışı çocuk sayısı 604 bin 446. Bakan'ın umurunda mı? Nerede bu 604 bin çocuk? Bunlar belli değil ancak CHP'nin 800 etkinlik merkezinde ne yapıldığı umurunda. Ancak 604 bin çocuğun hangi tarikatta, cemaatte ya da eğitimsiz ortamda hayatına devam ettiği Bakan'ın umurunda değil. Bunların yüzde 72'si 14-17 yaş, yüzde 15'i 10-13 ve yüzde 12'si 6-9 yaş aralığında. Korumak istedikleri yapılar söz konusu olduğunda cezaları birer birer ortadan kaldıranlar, CHP'li belediyeler söz konusu olduğunda süratle tedbir almaya çalışıyorlar. AKP iktidarının belediyelerimizin hizmetlerine, çocuk merkezlerimize saldırması yeni bir durum değil. Geçen yıl da böyle bir saldırı olmuştu. Bu eğitim ve etkinlik merkezlerinin önceden ruhsatsız, yasa dışı, mevzuata aykırı olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu. Bizim belediyelerimizde denetim eksik olmaz ve biz bundan çok memnunuz. Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın döneminde; 22 Nisan 2025 tarihli kararda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan çocuk etkinlik merkezlerinin okul öncesi eğitim kurumu olmadığı, kreş veya gündüz bakımevi niteliği taşımadığı ve belediyelerin sosyal hizmet sunma yetkisi kapsamında faaliyet gösterdiği açıkça belirtilmiş. İçişleri Bakanlığı, 'Yuvamız İstanbul'un hukuka uygunluğunu açık bir şekilde tescil etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
