CHP'den Ekonomi ve Güvenlik Paneli: Türkiye'nin Sorunları Ele Alındı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Ekonomi ve Güvenlik Paneli: Türkiye'nin Sorunları Ele Alındı

CHP\'den Ekonomi ve Güvenlik Paneli: Türkiye\'nin Sorunları Ele Alındı
20.06.2025 15:42  Güncelleme: 15:47
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu, Samsun'da düzenlenen 'Ekonomi ve Güvenlik Politikaları' panelinde Türkiye'nin iç ve dış politikasındaki yapısal sorunlar ile ekonomi yönetimini değerlendirdi. Panelde katılımcılar, Türkiye'nin mevcut durumunu ve çözüm önerilerini tartıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu, Samsun'da düzenlenen "Ekonomi ve Güvenlik Politikaları" başlıklı panelde konuştu.

Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen panelde Türkiye'nin iç ve dış politikasındaki yapısal sorunlar ile ekonomi yönetimi ele alındı.

Çan: "Bölgesel barışa çok ihtiyacımız var"

Programın açılış konuşmasını yapan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İran- İsrail gerilimine dikkat çekerek, "Paneli planladığımızda bu tür bir çatışmayı öngöremezdik. Ancak geldiğimiz noktada, dünya yeni bir paylaşım savaşının eşiğine sürükleniyor. Türkiye'de ise hukuk ve demokrasi mücadelesi sürerken, halkın yaşadığı ekonomik ve sosyal sıkışmışlığı daha doğru anlatabilmek adına bu paneli önemsiyoruz" dedi.

Özdağ: "Baba ocağını terk etmiyoruz"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, yaptığı konuşmada, 30 Haziran'daki dava süreci ve il örgütünün planladığı etkinliklere değinerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak halkın iradesine sahip çıkmak ve antidemokratik uygulamalara karşı durmak bizim temel görevimizdir. 23-30 Haziran arasında üç ana başlık altında bir dizi eylem planladık. Özellikle Ekrem İmamoğlu şahsında tutsak edilen belediye başkanları, 'Mutlan Davası' ve emeklilerin hakları konularında halkla buluşacağız. 30 Haziran'da nöbet eylemine başlayacağız. 'Baba ocağını terk etmiyoruz' diyerek demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."

Bağcıoğlu: "Barışta caydırıcı, savaşta kazanan bir TSK hedefliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise "Barışta caydırıcı, savaşta kazanan bir TSK hedefliyoruz. Bugünkü komuta yapısı sadeleştirilmeli; Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı'nın değil, doğrudan komuta birliğinin başı olmalı. Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlıklarının, geçmişte olduğu gibi Deniz ve Kara Kuvvetleri ile yeniden bağ kurulması gerekiyor. Bu kurumsal düzenlemeler savunma sistemimizin güçlenmesi için elzemdir" dedi.

Karatepe: "Ekonomiye bakış açımızı değiştirmeliyiz"

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye uzun yıllardır yanlış ekonomi politikalarının faturasını ödüyor. Sadece mevcut uygulamaları değil, ekonomi anlayışımızı da değiştirmeliyiz. CHP olarak bu konuda bütüncül bir bakış açısı geliştiriyoruz. Enflasyonla onlarca yıldır mücadele ediyoruz ama sonuç ortada. Gelir dağılımı sürekli bozuluyor. Sosyal demokrat politikalar, bu çağın ekonomik krizlerine en uygun çözümleri sunma kapasitesine sahiptir."

CHP Samsun İl Örgütü tarafından düzenlenen panele vatandaşlar ve partililer katıldı. Panel sonunda katılımcılar tarafından sorular da yöneltildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'den Ekonomi ve Güvenlik Paneli: Türkiye'nin Sorunları Ele Alındı - Son Dakika

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