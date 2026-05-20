CHP'den Gençlere Yeni Destek Müjdesi - Son Dakika
CHP'den Gençlere Yeni Destek Müjdesi

20.05.2026 18:25
Aykut Kaya, CHP iktidarında gençlerin sorunlarını çözmek için mülakatı kaldıracaklarını ve KYK burslarını artıracaklarını açıkladı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP iktidarında mülakatı kaldıracaklarını, gençlerin genel sağlık sigortası borçlarını sileceklerini, barınma hakkını güvence altına alacaklarını ve KYK burslarını yükselteceklerini ifade etti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gençlerin aynı anda hem okumak hem çalışmak hem de hayat kurmak için çabaladığını ancak attıkları her adımda işsizlik, borç ve belirsizliklerle karşılaştıklarını savundu.

Üniversite mezunu işsizlerin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık diploma bile gençlerimize güvenli bir gelecek sunamıyor. Gençlerimiz artık 'Nasıl başarılı olurum?' diye değil 'Nasıl ayakta kalırım?' diye soruyor. Bir öğrenci bugün büyükşehirlerde 30-40 bin liranın altında yaşayamıyor. KYK bursu günlük sadece 133 liraya denk geliyor. Yurt kapasiteleri yetersiz. Bunlara rağmen üniversiteyi bitiren gençlerimiz bu kez de işsizlikle karşılaşıyorlar. 25 yaşını geçen bir genç çalışmasa bile her ay sağlık primi borcuyla karşı karşıya kalıyor."

CHP iktidarında gençlerin sorunlarını çözeceklerini anlatan Kaya, mülakatı kaldıracaklarını, gençlerin genel sağlık sigortası borçlarını sileceklerini ve barınma hakkını güvence altına alacaklarını söyledi.

Kaya, KYK burslarını en az 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceklerini dile getirerek, gençlerin ilk telefon ve bilgisayar alımlarında vergiden muaf tutulacağını ifade etti.

Turizm sezonunun başladığını belirten Kaya, Kaş, Kalkan, Fethiye, Sapanca ve Rize başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde bulunan yüzlerce tesise, deprem, yangın ve güvenlik denetimlerinin ardından geçici faaliyet belgesi verilmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

