Başkan Göçer'den mutlak butlan değerlendirmesi: "Bu parti kimsenin babasının malı değildir"

22.05.2026 12:02  Güncelleme: 12:09
CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, partisine bağlılığını sürdüreceğini belirterek, 'Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının malı değildir' dedi.

Malatya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yazıhan Belediye Başkanı Göçer, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partiden haksız yere ihraç edildiğini savunan Göçer, CHP'ye bağlılığını sürdüreceğini söyledi. Hayatı boyunca yalnızca CHP'de siyaset yaptığını belirten Göçer, "Biz bu partiye gönül vermiş insanlarız. Bizi ihraç etmiş olabilirler ama bizim Cumhuriyet Halk Partili olduğumuzu kimse tartışamaz. Sonuna kadar partimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı

CHP'nin kurucu bir parti olduğunu kaydeden Göçer, partinin belli kişilerin kontrolünde yönetilemeyeceğini belirterek, "Bu parti kimsenin babasının malı değildir. Burası baba ocağıdır. Biz kimseyi dışlamıyoruz, tüm partilileri birlik olmaya davet ediyoruz" dedi. 38'inci Olağan Kurultay sonrası yaşanan tartışmalara da değinen Göçer, mahkeme kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Yargı kararları lehimize olduğunda doğru, aleyhimize olduğunda yanlış diyemeyiz. Hukuka herkesin saygı göstermesi gerekir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'na destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Göçer, "Kılıçdaroğlu temiz siyasetin temsilcisidir. Sonuna kadar genel başkanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı

Partide eleştiri yaptıkları için ihraç edildiklerini ileri süren Göçer, CHP'nin Malatya'da yeniden güçleneceğini savunarak, "Gerçek Cumhuriyet Halk Partililerin söz sahibi olduğu bir yapı kurulursa CHP Malatya'da daha güçlü hale gelecektir" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
