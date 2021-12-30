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CHP'den, "İmamoğlu görevden alınsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini bul! - Son Dakika

CHP'den, "İmamoğlu görevden alınsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini bul!

30.12.2021 11:47
CHP'den, "İmamoğlu görevden alınsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini bul!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İBB'ye yönelik başlatılan teftişe dair sözlerine tepki gösterdi, "Millete ihanet etmeyi iyi bilirsiniz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan teftişe ilişkin, "Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz" dedi ve iddiaların doğru olması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması gerektiğini söyledi.

CHP'den, 'İmamoğlu görevden alınsın' diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini bul!

Bahçeli'nin açıklamasına CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Devlet Bahçeli'nin yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi öncesinde "İstanbul'a mitili atacağım" ifadelerine atıf yapan Torun şunları kaydetti:

"'Nerede kaldı' dediğimiz Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış! Bahçeli kayyum hayali kurmadan önce İstanbul'da kaybettiği mitilini bulsun! Millete ihanet etmeyi iyi bilirsiniz: Elinizden geleni ardınıza koymayın! Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var!"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından 6 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın kararından 1 gün önce yaptığı açıklamada, "Seçimler tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul'da bulunacağım, karargahımızı İstanbul'da kuracağım. Yani İstanbul'a mitili atacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Devlet Bahçeli, Seyit Torun, MHP, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den, 'İmamoğlu görevden alınsın' diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini bul! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den, "İmamoğlu görevden alınsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Önce kaybettiğin mitilini bul! - Son Dakika
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