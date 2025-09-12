CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyesi AK Parti'ye geçti - Son Dakika
CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyesi AK Parti'ye geçti

12.09.2025 17:57
AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin partilerine katıldığını bildirdi. Geçtiğimiz gün Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de CHP'den istifa etmişti.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Alaattin Köseler'in yerine Beykoz Belediyesi'ne Başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini duyururken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in Ak Parti'ye katılacağını açıkladı.

CHP'YE BEYKOZ'DAN BİR ŞOK DAHA

Gürzel'in kararı CHP'de şok etkisi yaratırken; Beykoz'dan CHP'ye bir kötü haber daha geldi.AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin partilerine katıldığını bildirdi.

RESMEN AK PARTİ'YE KATILDI

Ayduğan, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz. AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Nevzat Cebeci, 10 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

