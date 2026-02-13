CHP\'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu

Yavaş açıklamasında Keçiören halkının iradesinin yok sayıldığını belirterek, sandıkta verilen yetkinin kişisel tercihlerle devredilemeyeceğini vurgulamıştı. Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören'in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir. Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz."

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa etmesi siyaset koridorlarında tartışılmaya devam ederken; Özarslan'ın istifa sonrası yaptığı ilk hamle gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ciddi iddialarda bulunmuştu.

Özarslan, Özgür Özel'in kendisine küfür ettiğini öne sürerken; şunları kaydetmişti: "Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?

Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullanmıştı. Özarslan ayrıca Özel'in mesajlarını savcılığına vereceğini de bildirmişti.