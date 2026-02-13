CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu - Son Dakika
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu

CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
13.02.2026 18:11
CHP\'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasının ardından Keçiörengücü tesislerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın posteri indirilerek yerine kulüp bayrağı asıldı. Özarslan'ın posterinin yerinde kalması da dikkat çekti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa etmesi siyaset koridorlarında tartışılmaya devam ederken; Özarslan'ın istifa sonrası yaptığı ilk hamle gündem oldu.

YAVAŞ POSTERİNİ KALDIRDI

Özarslan'ın CHP'den istifasının ardından Keçiörengücü tesislerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın posteri indirilerek yerine kulüp bayrağı asıldı. Özarslan'ın posterinin yerinde kalması da dikkat çekti.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mesut Özarslan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfürler ettiğini öne sürerek istifa etmesinin ardından açıklama yapan Mansur Yavaş Özarslan'a tepki göstermişti.

Yavaş açıklamasında Keçiören halkının iradesinin yok sayıldığını belirterek, sandıkta verilen yetkinin kişisel tercihlerle devredilemeyeceğini vurgulamıştı. Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören'in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir. Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz."

NE OLMUŞTU?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ciddi iddialarda bulunmuştu.

Özarslan, Özgür Özel'in kendisine küfür ettiğini öne sürerken; şunları kaydetmişti: "Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?

Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullanmıştı. Özarslan ayrıca Özel'in mesajlarını savcılığına vereceğini de bildirmişti.

Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • cüneyt çark cüneyt çark:
    poster indirmekle adamın kişilğini silemezssin 30 30 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    KİŞİLİK DERKEN KEFENCİ MANSURDAN BAHSEDİYORSUN SANIRIM 29 25
    Ayhan Murat Ayhan Murat:
    2 direk 2.2 milyar 11 1
    Szka788304 Szka788304:
    konserci parisci 6 6
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    REISIN POSTERINI ASACAK TABIKIDE 18 9 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    adamsın başkan 8 3 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    Jeliboncu Melih Gökçek’in posterini as 3 2 Yanıtla
  • Mehmet BABAT Mehmet BABAT:
    mansur adam dehil kıvrak oda öğrendi yakışanı yapmış 2 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
