CHP'den Kahramanmaraş'a Heyet Görevlendirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili heyet görevlendirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Kahramanmaraş'taki okulda yaşanan silahlı saldırıyla ilgili 4 kişilik heyet görevlendirdi.

Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.