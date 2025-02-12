CHP\'den Kurumsal İletişim Buluşması: Zor Dönem ve Algı Operasyonları

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığında, 81 il örgütünün basın ve sosyal medya sorumlularının katılımıyla 'CHP Kurumsal İletişim Buluşması' gerçekleştirildi.

Parti genel merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, "Zor bir dönemdeyiz. Ülke açısından çok zor bir dönemdeyiz. İyiliklerle kötülüklerin çok iç içe geçtiği, fenalıkların anlatılamadığı ancak yaşanan sürecin bir algı operasyonu ötesine geçmediği bir dönemdeyiz. Cumhuriyet tarihi itibarıyla dönem dönem zorluklar çekilmiştir. Dönem dönem sıkıntılar yaşanmıştır ama onların hepsinin bir adı olmuştur. Onun en fenalıklarının içerisinde örneğin darbe dönemleri olmuştur. Demokrasinin askıya alındığı dönemler olmuştur ama böylesi bir dönem bugüne kadar yaşanmadı. Bu dönemin tarifini belki bugün yapmak çok zor ama ileride yapacağız" dedi.

'CHP 1'İNCİ PARTİ OLDUKTAN SONRA KÖTÜLÜKLERİN DOZU ARTTI'

Bulut, basının bir 'kuşatma' altında olduğunu ifade ederek, "Bu sıkıntıların başlangıcı nereden geldi' derseniz elbette Cumhuriyet Halk Partisi 1'inci parti olduktan sonra kötülüklerin dozu artmaya başladı. Biz 31 Mart akşamı genel başkanımız burada yaptığı toplantıda, büyük bir sorumluluk aldığımızı ve bu sorumlulukla davranacağımızı ifade ettik ve adına normalleşme denilen aslında anormalliklerin ortaya çıkartıldığı, anormalliklerin anlatıldığı bir dönemde iktidar önce bu işten kendisine bir fayda göreceğini düşündü ve o görüşmeler ışığında toplumda çok da kabul gören bir siyasi sayfa açıldı. Ancak o sayfa Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının artışına, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının düşmesine devam ettirdi. Bunu gören iktidar işte o zaman bu fenalıkları ve kötülükleri artırmaya başladı. Çünkü ne olursa olsun oylarını yükseltemeyince ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar gelinen süreçte 1'inci parti olma hüviyetini devam ettirince tuşlara tek tek bastılar" ifadelerini kullandı.

Program, konuşmanın ardından basına kapalı olarak devam etti.