CHP, Eğitim Politikalarını Tartışacak - Son Dakika
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Politika

CHP, Eğitim Politikalarını Tartışacak

CHP, Eğitim Politikalarını Tartışacak

CHP, 19-20 Ekim'de Ankara'da 200 akademisyenle eğitim sorunlarını ve politikalarını tartışacak.

10.10.2024 14:24
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "19-20 Ekim'de Ankara'da 200'ün üzerinde akademisyenimizle, Genel Başkan'ımızın katılımıyla bir araya geleceğiz. CHP'nin eğitim programını, halka önereceği politikaları tartışmaya devam ediyoruz." dedi.

Özçağdaş, parti genel merkezindeki basın toplantısında, üniversite öğrencilerinin ve akademik personelin sorunlarının her geçen yıl derinleştiğini savundu.

Örgün öğretimdeki öğrencilerin yurt, burs, barınma, beslenme, kültür sanata erişme ve ders materyallerine erişme sorunu olduğunu ileri süren Özçağdaş, akademisyenlerin de özlük hakları, demokratik katılım ve kendi bölümlerinde söz sahibi olamamak gibi sorunları bulunduğunu anlattı.

Özçağdaş, Türkiye'de antidemokratik, anayasaya uygun olmayan bir üniversite yönetim süreci olduğunu öne sürerek, "Türkiye, günlerdir eğitimi, temizlenmeyen okullar, yaşamını kaybeden çocuklar, olmayan okullar, taşımalı hizmetler, açlık, yokluk ve susuzluk üzerinden konuşuyor." ifadesini kullandı.

CHP olarak son aylarda 19 ilde eğitim buluşmaları gerçekleştirdiklerini ve 20 bine yakın vatandaşla buluştuklarını bildiren Suat Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Bunları gelecek haftalardan itibaren sürdüreceğiz. İl il gezmeye, konuşmaya, tartışmaya ihtiyacımız var. Ortak akla ihtiyacımız var. 19-20 Ekim'de Ankara'da 200'ün üzerinde akademisyenimizle, Genel Başkan'ımızın katılımıyla bir araya geleceğiz. CHP'nin eğitim programını, halka önereceği politikaları tartışmaya devam ediyoruz. 6 Kasım'da, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yok olması için ne yapmamız gerektiğini, demokratik, özgür, katılımcı, mutlu, geleceğe umutla bakan bir üniversite iklimi oluşturmak için 'neler yapabilirizi' araştırmacılarımızla birlikte Eskişehir'de tartışıyor olacağız."

"Öğrenciler simit ve çaya mahkum edilmektedir"

Özçağdaş'ın ardından söz alan Parti Meclisi (PM) üyesi Armağan Erdoğan, Türkiye'de yükseköğretim sisteminin artık gençlere gelecek sunamaz hale geldiğini iddia etti.

Gençlerin mutsuz ve geleceklerinden umutsuz olduğunu, akademisyenlerin de geçinemediğini, mobbinge ve ayrımcılığa uğradığını savunan Erdoğan, bunun 22 yıllık AK Parti iktidarının politikalarının sonucu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP, Eğitim Politikalarını Tartışacak - Son Dakika

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