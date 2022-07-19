CHP EKONOMİ MASASI HEYETİ ELAZIĞ'DA - Son Dakika
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CHP EKONOMİ MASASI HEYETİ ELAZIĞ'DA

19.07.2022 23:55
CHP EKONOMİ MASASI HEYETİ ELAZIĞ'DA

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'ndaki CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'ndaki CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Öztrak, "Önümüzdeki dönemin en önemli iki dar boğazı var dünyada. Bunlardan bir tanesi gıda, diğeri de enerji. Bu iki konuda Türkiye'nin dışarıdan gelebilecek sıkıntıları aşmasını sağlayacak politikaları mutlaka geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'nda 10 milletvekilinin katılımıyla oluşan CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'a geldi. İlk olarak sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda CHP'nin Türkiye ekonomisine yönelik politikaları ile Elazığ'ın sorunları konuşuldu. Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Elazığ'a geldiklerini belirterek, "Elazığ'a gelene kadar iki defa gittiklerimiz de dahil olmak üzere 1.5 yılda 36 ilimizi ziyaret ettik. Yaklaşık 36 bin kilometre yol yaptık ve milletimizin, iş alemimizin dertlerini paylaştık, sorunlarını dinledik. Kendilerine de bu sorunların nasıl çözülebileceğini, bu sorunların üstesinden nasıl gelinebileceğini anlattık? diye konuştu.

'DEVLETTE YÖNETİM KRİZİ EKONOMİK KRİZLE BİRLEŞTİ'

Devlette yönetim krizinin ekonomik krizle birleştiğini söyleyen Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir de üstüne dünyada bu küresel salgın geldi. Küresel salgınla birlikte Türkiye'de bir buhranı yaşamaya başladık. Tam bu buhran biraz hafiflemeye başlarken bunun üzerine de Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Bunun da ciddi ölçüde bize etkileri oldu fakat burada bir şey söylemek istiyorum; hem yönetim krizi hem devlet krizi ikisi birlikte birleşince biz Türkiye'de bu küresel sıkıntıların etkilerini çok daha fazla görmeye başladık. Türkiye 4 buçuk saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1.5 milyar nüfusa ve 22 trilyon dolarlık bir pazara erişebiliyor. Bu aslında bugün dünyada ortaya çıkan gelişmelere baktığımız zaman muazzam bir avantaj. Yeni strateji şu: Birincisi, bu arz zincirleri arz güvenliğini sağlamak için kısalacak. İkincisi, ticaret büyük ölçüde aynı küresel değerlere sahip ülkeler arasında gerçekleşecek, Türkiye'nin burada da büyük bir avantajı var. Yeter ki buna uygun olarak yönetim Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirebilsin. Bunu becerdiğimiz takdirde orta gelir tuzağından çıkarız, Türkiye Avrupa'nın üretim üssü olur ve insanlarımız hızla refaha kavuşur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki; biz bunu bir sürdürülebilir kalkınma stratejisi ile yapacağız. Önümüzdeki dönemin en önemli iki dar boğazı var dünyada; bunlardan bir tanesi gıda, diğeri de enerji. Bu iki konuda Türkiye'nin dışarıdan gelebilecek sıkıntıları aşmasını sağlayacak politikaları mutlaka geliştirmemiz gerekiyor."

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CHP Ekonomi Masası heyeti, EMD üyeleriyle buluştu CHP Ekonomi Masası heyeti, EMD üyeleriyle buluştu CHP ekonomi masası Elazığ'da CHP ekonomi masası Elazığ'da
Kaynak: DHA

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