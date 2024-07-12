CHP Elmalı İlçe Başkanı Tutuklandı

Hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, gözaltına alınıp işlemlerinin ardından tutuklandı.
Hakkında hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın (53), Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Aydın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
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