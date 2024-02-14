CHP Erdek İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı İstifa Etti

CHP Erdek İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs, Burhan Karışık'ın belediye başkan adaylığı kesinleştikten sonra, "Hainlerle birlikte aynı yolda yürümeyeceğim" sözleriyle partisinden istifa etti.
CHP'nin Burhan Karışık'ı Erdek Belediye Başkan Adayı olarak göstermesinin ardından Erdek'te sular durulmuyor. CHP Erdek İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Mert Örs'ün beraberinde 35 kişi daha partisinden istifa ederken en az 200 kişinin daha istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.
Mert Örs, sosyal medya hesabından yaptığı istifası ile ilgili açıklamada, "Görevimi 2019 yılından itibaren başarılı bir şekilde yürüttüm. Partim için infaz cezası aldım. Göreve geldiğimde gençlik kolları kapanma aşamasındayken yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde örgütlenmeyi başardık, üye sayımızı 3,4 katına çıkardık, yaptığımız etkinliklerle tüm kitlelere ulaşmayı başardık. Gerek TV ve gazetelerde gençlik kollarımızın adını duyurduk, yerel ve genel seçimlerde başarılı oy oranı ile Erdek'te partinizin bayrağını hep diktik. Değerli Erdek halkımız, her başlangıcın bir sonu vardır. Ben doğruları yazmaya ve savunmaya devam edeceğim. Aktif Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, hainlere birlikte aynı yolda yürümeyeceğim için istifa ediyorum. Etmesem de ilçe yönetimi tarafıma olmayan bir suç bulup bir disiplin soruşturması açılacak, başlatıldı da. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak" dedi. - BALIKESİR
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