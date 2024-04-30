CHP Genel Başkan Yardımcısı: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçilerin Hakları Güvence Altına Alındığında Kutlanabilir - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçilerin Hakları Güvence Altına Alındığında Kutlanabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçilerin Hakları Güvence Altına Alındığında Kutlanabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1 Mayıs'ın ancak emekçilerin hakları yasal düzenlemelerle güvence altına alındığında, işçiler insana yaraşır ücret alabildiğinde, emekleri sömürülmediğinde ve iş cinayetleri yaşanmadığında bayram olarak kutlanabileceğini belirtti. Bulut, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iş cinayetleri ve gelir adaletsizliği gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

30.04.2024 10:27
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1 Mayıs'ın ancak emekçilerin hakları yasal düzenlemelerle güvence altına alındığında, işçiler insana yaraşır ücret alabildiğinde, emekleri sömürülmediğinde ve iş cinayetleri yaşanmadığında bayram olarak kutlanabileceğini belirtti.

Bulut, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın onurlu ve insanca bir yaşam için mücadele edenlerin, alın terine saygının, işçi haklarının ve emeğin, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inananların günü olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, 1 Mayıs'a vahim bir tabloyla girdiğini öne süren Bulut, "İş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan ülkemizde geçtiğimiz yıl en az 1932 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. 2023'te, her gün en az 5 iş cinayeti yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 16 milyon 395 bin 275 işçiden yalnızca 2 milyon 495 bin 423'ünün sendikalı olduğuna işaret eden Bulut, "Emeğin ucuz, yaşamanın pahalı olduğu ülkemizde emekçiler, insani yaşam koşullarıyla bağdaşmayan asgari ücretle geçinmek zorunda bırakılmakta, yoksulluk ve gelir adaletsizliği her geçen gün derinleşmektedir. Açlık sınırının 19 bin 980 lira, yoksulluk sınırının ise 58 bin 205 lira olduğu ülkemizde 17 bin lira olan asgari ücret günbegün erimekte, asgari ücrete ara zam yapmayı aklından dahi geçirmeyen iktidar emekçiye zulmetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Taksim Meydanı'nın "toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil" bahanesiyle bir kez daha emekçiye kapatıldığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Dayanışmanın simgesi Taksim'i emekçiye kapatan iktidar, AYM kararlarını ihlal etmektedir. İşçinin meydanı Taksim, işçiye haktır. 1 Mayıs ancak emekçilerin hakları yasal düzenlemelerle güvence altına alındığında, işçiler insana yaraşır ücret alabildiğinde, emekleri sömürülmediğinde, iş cinayetleri olmadığında bayram olarak kutlanabilecektir. İnsan haklarından, demokrasiden, emekten, alın terinden yana olan tüm vatandaşların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçilerin Hakları Güvence Altına Alındığında Kutlanabilir - Son Dakika

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