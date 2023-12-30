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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Başarılarından Bahsetti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Başarılarından Bahsetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, partinin kadına yönelik şiddetle mücadele projesi olan YaşamHak ile 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına dokunduklarını ve 81 ilde 129 gönüllü avukat ordusu kurduklarını belirtti. Ayrıca, 1506 kadına ve çocuğa yönelik şiddet duruşmasına katıldıklarını ve ailelere destek verdiklerini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Başarılarından Bahsetti
30.12.2023 - 13:18,  Güncelleme: 13:20
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "YaşamHak' projemiz ile 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına bire bir dokunduk. 81 ilde 129 gönüllü avukat ordusu kurduk. 1506 kadına ve çocuğa yönelik şiddet duruşmasına katıldık ve ailelere destek olduk" dedi.

CHP'li Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, yaptığı konuşmada, "2023 yılında 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' verilerine göre; 223'ü şüpheli olmak üzere en az 520 kız kardeşimiz hayattan koparıldı. AK Parti, 21 yıldır uyguladığı politikaları devam ettirerek, bu yıl da kadınların ve çocukların hayatını zifiri karanlığa mahkum etti. Cumhuriyet düşmanlığını sürdüren, laikliğe savaş açan, kadın katillerini ve çocuk istismarcılarını 'cezasızlık' politikası ile ödüllendiren, halkı yoksulluk kıskacına hapsedenlerin karşısında direnmeye devam ediyoruz. Haksızlık karşısında susmadık, susmayacağız. Zulme boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Kadınların ve çocukların hayatını cehenneme çevirenlerin karşısında; gerek Meclis'te, gerekse örgütlü gücümüzle sokaklarda direndik, direneceğiz. Yerel yönetimlerimiz kanalıyla, eşitlikçi politikaları uygulamaya geçirdik, 2024 seçimleriyle bu politikaları daha da genişleterek yaygınlaştıracağız. Partimizin kadına yönelik şiddetle mücadele projesi olan YaşamHak projemiz ile 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına bire bir dokunduk. 81 ilde 129 gönüllü avukat ordusu kurduk. 1506 kadına ve çocuğa yönelik şiddet duruşmasına katıldık ve ailelere destek olduk. Uçurumun kenarındaki binlerce kadını yeniden hayata kattık" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Başarılarından Bahsetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Başarılarından Bahsetti - Son Dakika
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